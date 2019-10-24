أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص

المناطق - النماص

افتتح أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال ، اليوم، بمحافظة النماص، جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة .

وتجول أمير المنطقة بالجامع وشهد صلاة المغرب بالجامع؛ ورفع الأذان المؤذن عبدالله الزيلعي مؤذن جامع الراجحي بأبها.

ويضم جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة والذي تكفل به فاعل خير؛ عدداً من المرافق والخدمات المساندة التي تخدم الجامع طوال العام، وتحتوي تلك المرافق على أربعة أدوار؛ فالدور الاول يحتوي: على مغسلة الأموات، ومواقف للسيارات ، والمستودعات الخيرية، والمصعد، وسكن عمال نظافة الجامع ،

بينما يحتوي الدور الثاني على: مقر التقوى النسائية لتحفيظ القران الكريم، وقاعة المحاضرات، والمكتبة العامة، ومعمل الحاسب الآلي ، ومكتب الإشراف على الجامع، ومقر فرع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات – نساء – ، ومقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية – نساء – ) ،

ويحتوي الدور الثالث على: ثمان شقق سكنية، وقاعة لإقامة الدورات، وقاعة إفطار صائم، ومقر مجمع حلقات الألباني لتحفيظ القران الكريم، ومقر فرع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات – رجال – ، ومقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية – رجال.

أما الدور الرابع فيحتوي على: مصلى الرجال، ومصلى النساء ودورات المياة .

ويتسع الجامع يتسع لاكثر من 3000 مصلي.