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مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

منطقة تبوك

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 
http://almnatiq.net/?p=790146
المناطق- تبوك:
أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة  تبوك , محاضرة توعوية عن مواضيع متعددة شملت السلامة الكهربائية ، الحرائق ومبادئ الإطفاء ، أنوع الطفايات اليدوية وطرق استخدامها ، مخاطر الأمطار والسيول وضرورة الابتعاد عن المجاري والأودية كما تم عرض مقاطع فديو توعوية لمخاطر الكهرباء والسيول وكان ذلك بكلية أملج الجامعية ، وذلك ضمن أعمال حملة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .
والتي تستهدف المنشآت التعليمية خلال هذه الفترة .

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