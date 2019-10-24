مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

المناطق- تبوك:

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك , محاضرة توعوية عن مواضيع متعددة شملت السلامة الكهربائية ، الحرائق ومبادئ الإطفاء ، أنوع الطفايات اليدوية وطرق استخدامها ، مخاطر الأمطار والسيول وضرورة الابتعاد عن المجاري والأودية كما تم عرض مقاطع فديو توعوية لمخاطر الكهرباء والسيول وكان ذلك بكلية أملج الجامعية ، وذلك ضمن أعمال حملة السلامة “وعيكم .. نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة .

والتي تستهدف المنشآت التعليمية خلال هذه الفترة .