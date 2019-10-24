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أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

المنطقة الشرقية
مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

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أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=790150
المناطق - فهد المريخي

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم، بافتتاح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر والمكون من 22 طابقاً، والمقام على مساحة تتجاوز 209 ألف متر مربع بسعة 500 سرير و 310 عيادة تغطي كافة التخصصات .

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة وتفضله بتدشين وافتتاح المستشفى ، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه ودعمه للمشروعات التنموية بالمنطقة ، كما ثمن متابعة سموه المستمرة وعن قرب لمراحل تأسيس المستشفى منذ تكرمه بوضع حجر الأساس، ووصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمستشفى ، مؤكداً أن هذا أمر غير مستغرب على سموه الكريم .

وتبلغ تكلفة المستشفى 2 مليار ريال، ويضم نظام متكامل للصحة الرقمية بسعة 500 سرير، كما يضم نوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتمتلك امكانات كبيرة من حيث الأداء الصحي والوظيفي وتستطيع من خلاله تقديم معلومات متكاملة عن المستشفى والأقسام المتوافرة فيه ، بالإضافة إلى مواقع العيادات الخارجية باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية.

يشار أن سمو أمير الشرقية قد وضع حجر الأساس للمستشفى في عام ٢٠١٦م، واستغرق تنفيذ المشروع ٣٦شهراً.

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