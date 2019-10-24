احدث الأخبار

إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم
المنطقة الشرقية
 مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 
منطقة تبوك
 أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص
منطقة عسير
 وفد إعلامي من “صحافيو الوطن” يطلع على تجربة الهيئة الملكية في البنية التحتية
المنطقة الشرقية
 بريطانيا.. جونسون يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر
أبرز المواد
 اعتداءات على المتظاهرين في بيروت والنبطية.. ورفض شعبي لكلمة عون
أبرز المواد
 “سوريا الديمقراطية” مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري
أبرز المواد
 بنغلاديش.. الحكم بإعدام 16 شخصا قتلوا فتاة حرقا
أبرز المواد
 وكيل إمارة الباحة المكلف يدشن قاعة العساف للاجتماعات بغرفة الباحة بتجهيزات مطورة
منطقة الباحة
 محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار
منطقة تبوك
 الاتفاق يحقق أول انتصارات الجولة الثامنة على حساب العدالة
أبرز المواد
إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء

إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

المنطقة الشرقية
مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

منطقة تبوك
أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص

أمير عسير يفتتح جامع الملك عبدالعزيز بالظهارة بمحافظة النماص

منطقة عسير

إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء

إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=790154
المناطق _ الأحساء

اندلع حريق بمقر نادي العيون بالأحساء حيث شب الحريق في الخيمة الرئيسية  بالنادي وانتقل إلى باص مجاور للخيمة وقد تمكنت فرقة من الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة عليه
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي العيون صالح الثنيان أن سبب الحريق التماس كهربائي في الخيمة المتواجدة داخل مقر النادي وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده دون وقوع أي خسائر بشرية.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم
وفد إعلامي من “صحافيو الوطن” يطلع على تجربة الهيئة الملكية في البنية التحتية

وفد إعلامي من “صحافيو الوطن” يطلع على تجربة الهيئة الملكية في البنية التحتية
5 متحدثين ومتحدثات في العمل الجماعي بملتقى تعليم الأحساء

5 متحدثين ومتحدثات في العمل الجماعي بملتقى تعليم الأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*