إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء

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اندلع حريق بمقر نادي العيون بالأحساء حيث شب الحريق في الخيمة الرئيسية بالنادي وانتقل إلى باص مجاور للخيمة وقد تمكنت فرقة من الدفاع المدني من إخماد الحريق والسيطرة عليه

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي العيون صالح الثنيان أن سبب الحريق التماس كهربائي في الخيمة المتواجدة داخل مقر النادي وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده دون وقوع أي خسائر بشرية.