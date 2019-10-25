مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

المناطق _ الرياض

عبر مدرب فريق الشباب خورخي ألميرون عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على الوحدة بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:

حققنا اليوم نتيجة إيجابية بالفوز بنقاط المباراة، وهذا هو الأهم، والوحدة فريق مميز، ولديه عناصر ممتازة”.

وأضاف : “اللاعبون قدموا مستوى مميز، وطبقوا كل ما طلبته منهم منذ فترة الإعداد الأولى ، والفريق أصبح يتطور من مباراة إلى أخرى، ونحتاج صبر حتى نصل إلى هدفنا”.

وأشاد ألميرون بلاعبيه مبيناً أن لديهم قابلية لاستيعاب كل ما يطلبه منهم ويعملون على تطوير مهاراتهم بشكل جاد من خلال التدريبات.

وأشار مدرب فريق الشباب إلى أن المباريات الماضية لم يستفيدوا من الفرص التي أتيحت لهم، وهو ما أدى إلى فقدانهم الكثير من النقاط التي كان من الممكن أن تضع الفريق في ترتيب متقدم.