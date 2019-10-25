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المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

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المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=790177
المناطق _ وكالات

أعلنت السلطات الانتخابية البوليفية اليوم فوز الرئيس إيفو موراليس بالانتخابات الرئاسية.
وأظهر الموقع الإلكتروني للمحكمة الانتخابية العليا أن موراليس فاز بنسبة 47,06 % من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارلوس ميسا على 36,5 %، بعد إحصاء 99,8 % من الأصوات.
وكان يجب على ميسا أن يحقق فارقًا بأقل من 10 % مع منافسه كي يفرض إجراء جولة ثانية.

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