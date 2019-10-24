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إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

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إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
http://almnatiq.net/?p=790182
تبوك _ منى الريس

عقدت إدارة نشاط الطالبات ممثلة بتعليم تبوك اختبار منافسات اللغة العربية بمقر مدارس العصر الفصلي بمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح .وقد تقدمت ( ٥٤ ) طالبة للاختبار بقسميه الشفوي والتحريري والذي تم تحكيمه من قبل لجنة مكونة من مشرفات اللغة العربية : أ. ليلى آل حيدر ، أ. رقية المشهوري ، أ. حربية العطوي، أ.سمها الحربي ، أ.صالحة الشهراني ومعلمات ثانوية العصر أ.صباح شربجي ، أ. عايدة السعداوي .أ.فاطمة الخمعلي أ.حليمة الشهري . وقد ذكرت منسقة البرنامج رئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي أ.مريم الفدا أن الطالبتين المتأهلتين من المرحلتين المتوسطة والثانوية ستنتقلان للمرحلة النهائية من البرنامج وهي الاختبار الوطني والذي سيُعقد لاحقاً بإذن الله .

 

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