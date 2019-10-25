احدث الأخبار

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
منطقة تبوك
 مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور
أبرز المواد
 المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 سمو أمير الرياض يشرف حفل سفارة النمسا
أبرز المواد
 مبادرات الجمارك السعودية تُسهم في تقدم المملكة 72 مرتبة في مؤشر “التجارة عبر الحدود”
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 الشباب يوقف انتصارات الوحدة ويصعد للوصافة مؤقتاً في الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم
أبرز المواد
 إنهاء معاناة سيدة من ورم بمستشفى رفحاء العام
منطقة الحدود الشمالية
 إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم
المنطقة الشرقية
 مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 
منطقة تبوك
انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

منطقة تبوك
إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

منطقة تبوك
مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

أبرز المواد
المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

أبرز المواد

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=790190
المناطق _ تبوك
انطلقت اليوم في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك فعاليات يوم النشاط العائلي التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة تبوك وسط حضور لافت من مختلف الأعمار .
وضم يوم النشاط العائلي أكثر من 70 فعالية رياضية وترفيهية وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية.
وشارك في هذا اليوم عدداً من الاتحادات الرياضية والمجموعات الرياضية  وهي : الاتحاد السعودي للمبارزة ولألعاب القوي والسهام والتايكوندو والرياضات الإلكترونية والذهنية ونادي تبوك لذوي الإعاقة وفريق دراجتي ونادي جيل السيارات وخصصت أركانا لها وذلك للتعريف بنفسها وإبراز أهدافها وأنشطتها والفعاليات التي شاركت بها إلى جانب مشاركة وزارة الصحة في جناحها الذي يقدم معلومات توعوية عن برنامج مكافحة السمنة وبرنامج رشاقة وبرنامج الفحص الاستكشافي للطلبةوالتسوق الصحي للأغذية .
كما أقيمت عدداً من الفعاليات المسرحية  والعديد من الألعاب والأنشطة المخصصة للكبار والصغار إضافة لألعاب وعروض ترفيهية وألعاب تراثية.
وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي أن يوم النشاط العائلي يهدف إلى تنفيذ فعاليات رياضية منوعة وبناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذو العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة  تماشياً مع برنامج جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 معربًا عن شكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إقامة البرنامج بمدينة تبوك داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات البرنامج والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصراً حتى الـ12 مساءً .
وعبر عدداً من الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وعروض رياضية وترفيهية مفيدة وهادفة مقدمين شكرهم للقائمين على فعاليات يوم النشاط العائلي الذي يستهدف جميع أفراد الأسرة .

روابط ذات صلة

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 
محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

محافظ أملج يتفقد المراكز والقرى بعد الامطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*