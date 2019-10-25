أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !

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أعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد، اعتذارها للجمهور السعودي بسبب التقاطها لصورٍ في المملكة ظهرت فيها بملابس غير لائقة .

وأوضحت أميرة، في لقاءٍ متلفز أنَّ جمهورها اعتاد على مشاهدتها في شكل معين وملابس معينة، منوهةً إلى أنَّ هذا لا بدَّ أن يراعيه الفنان كون الجمهور والمتابعين شيئًا مهمًا.

ووعدت أميرة محمد جمهورها بمراعاةِ مشاعرهم في أي ظهور لها خلال الفترة القادمة وأنهم سيرونها بالصورة التي يبغونها، معتذرةً بالقول: “من خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيي وتحديدًا جمهوري في السعودية بسبب صوري التي نشرتها من سفريتي الأخيرة والتي لم يحبوها”.