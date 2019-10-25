احدث الأخبار

أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك
منطقة تبوك
 إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
منطقة تبوك
 مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور
أبرز المواد
 المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 سمو أمير الرياض يشرف حفل سفارة النمسا
أبرز المواد
 مبادرات الجمارك السعودية تُسهم في تقدم المملكة 72 مرتبة في مؤشر “التجارة عبر الحدود”
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 الشباب يوقف انتصارات الوحدة ويصعد للوصافة مؤقتاً في الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم
أبرز المواد
 إنهاء معاناة سيدة من ورم بمستشفى رفحاء العام
منطقة الحدود الشمالية
 إخماد حريق بمقر نادي العيون بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يفتتح “مستشفى “الحبيب” بتكلفة تتجاوز ٢مليار ريال.. الأحد القادم
المنطقة الشرقية
أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !

أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !

أبرز المواد
انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

منطقة تبوك
إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

منطقة تبوك
مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

أبرز المواد

أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !

أميرة محمد: اعتذر للسعوديين عن التقاط هذه الصور في المملكة !
http://almnatiq.net/?p=790196
المناطق_متابعات

أعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد، اعتذارها للجمهور السعودي بسبب التقاطها لصورٍ في المملكة ظهرت فيها بملابس غير لائقة .
وأوضحت أميرة، في لقاءٍ متلفز أنَّ جمهورها اعتاد على مشاهدتها في شكل معين وملابس معينة، منوهةً إلى أنَّ هذا لا بدَّ أن يراعيه الفنان كون الجمهور والمتابعين شيئًا مهمًا.
ووعدت أميرة محمد جمهورها بمراعاةِ مشاعرهم في أي ظهور لها خلال الفترة القادمة وأنهم سيرونها بالصورة التي يبغونها، معتذرةً بالقول: “من خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيي وتحديدًا جمهوري في السعودية بسبب صوري التي نشرتها من سفريتي الأخيرة والتي لم يحبوها”.

روابط ذات صلة

مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور

مدرب الشباب: حققنا فوزاً مهماً على الوحدة.. ويؤكد: فريقنا يتطور
المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية

المحكمة الانتخابية في بوليفيا تعلن فوز الرئيس موراليس بالانتخابات الرئاسية
سمو أمير الرياض يشرف حفل سفارة النمسا

سمو أمير الرياض يشرف حفل سفارة النمسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*