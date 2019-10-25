«المياه»: تركيب 1.7 مليون عداد ذكي

«المياه»: تركيب 1.7 مليون عداد ذكي

أبرز المواد
اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ

اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ

أبرز المواد
الشاي الأخضر يحفز آليات خلوية لمكافحة مرض السكري

الشاي الأخضر يحفز آليات خلوية لمكافحة مرض السكري

أبرز المواد
محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

أبرز المواد

«المياه»: تركيب 1.7 مليون عداد ذكي

http://almnatiq.net/?p=790198
المناطق_الرياض

أكدت شركة المياه الوطنية أنها نجحت بنهاية سبتمبر الماضي في تركيب أكثر من 1.7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة، مبينة أنها تمثل نسبة 87% من مليوني عداد ذكي مستهدف تركيبها مطلع 2020. ولفتت الشركة إلى أنها أكملت دائرة الربط الإلكتروني لمنظومة العدادات الذكية لنحو 1.1 مليون عداد ذكي في عدد من المناطق بشبكات لاسلكية ثابتة «مجمعات القراءات»، إذ ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه الوطنية وربطها آلياً بحسابات العقارات دون تدخل بشري

وبيَّنت أن الهدف من بناء هذه المنظومة هو تحقيق مفهوم التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز التواصل و الإرشاد المستمر للعملاء لما تتمتع به العدادات الذكية من خصائص وميزات تدعم التحكم بالاستهلاك، وذلك من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل، مؤكدة استمرارها في تطوير الإجراءات الخاصة بخدمات العملاء وأتمتتها، ورفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم

روابط ذات صلة

اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ

اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ
الشاي الأخضر يحفز آليات خلوية لمكافحة مرض السكري

الشاي الأخضر يحفز آليات خلوية لمكافحة مرض السكري
محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*