محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

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محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا

محل بلا لوحة يفضح مخبزاً مخالفاً في سكاكا
http://almnatiq.net/?p=790199
المناطق_الجوف

أغلقت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف مخبزاً يعمل دون ترخيص في مدينة سكاكا. وقالت الأمانة إن مراقبي صحة البيئة من خلال جولاتهم المستمرة على الأسواق لاحظوا وجود مخبز لا يحمل لوحة، وعند الكشف والمراجعة تبين أنه يعمل دون الحصول على رخصة لمزاولة النشاط، كما تبين عدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة لعدم وجود لوحة للمحل. وتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك بإغلاق المحل ومخالفته بالحد الأعلى. وأكدت أمانة منطقة الجوف، أنها لن تتهاون في أي تجاوزات للاشتراطات الصحية، وأنها تضع سلامة وصحة المواطن في أولى اهتماماتها

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