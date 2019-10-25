اتفاق بين الهند وباكستان على فتح ممر حدودي للوافدين السيخ

المناطق_وكالات

وقعت نيودلهي وإسلام آباد على اتفاقية ستتيح للوافدين السيخ من الهند زيارة مقبرة مؤسس ديانتهم في الأراضي الباكستانية

وفي مثال نادر للتعاون، اتفقت الجارتان النوويتان على فتح معبر كارتابور الذي سيتيح لجميع الوافدين الهنود استخدامه دون تأشيرات، حسب حكومة نيودلهي

وأكدت الخارجية الباكستانية أن الممر سيفتح أيضا للوافدين الأجانب

وبفضل هذا الممر سيتمكن الوافدون الهنود من زيارة مقبرة مؤسس السيخية الغورو ناناك التي تقع على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود البلدين

ومن المتوقع أن يتم تدشين الممر أوائل نوفمبر، قبيل الذكرى السنوية الـ550 لميلاد مؤسس السيخية، لكن الجانب الهندي شدد على أنه لا يزال معارضا لنية باكستان جمع 20 دولارا من كل وافد