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السجائر الإلكترونية تقتل 34 شخصاً

http://almnatiq.net/?p=790233

أبلغ مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة يوم أمس الخميس عن 34 حالة وفاة و1604 حالات مؤكدة ومحتملة حتى الآن نتيجة مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 1479 حالة إصابة و33 حالة وفاة من المرض وأعلنت خططا لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني في إطار تحقيقها

ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة (تي.إتش.سي)، المسؤولة

عن التأثير النفسي في الماريجوانا وقالوا إنها تشكل خطرا

وذكرت المراكز أنه ربما تكون هناك عدة أسباب للمرض وأن السبب قد يكون مختلفا في

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