الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية بهذه المناطق

المناطق_الرياض

عدة مناطق حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من المقرر أن تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفصلت الهيئة تلك المناطق في الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضًا الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك وكذلك على منطقتي مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها

كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج