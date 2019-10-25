“مظاهرة صباحية” في بغداد.. وقوات الأمن ترد

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بعد دعوات بالنزول إلى الشوارع مجددا، الجمعة، استجاب متظاهرون عراقيون مبكرا وبدأوا تحركا احتجاجيا “صباحيا” في ساحة التحرير وسط بغداد، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”

وأفادت مصادرنا أن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من الساحة

واستؤنفت مساء الخميس في العراق التظاهرات المناهضة للحكومة، قبيل تظاهرات مرتقبة يقودها أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر

وليل الخميس، استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، التي تضم عدة مقار رسمية ودبلوماسية، حسبما أفاد شهود

وسمعت أصوات عالية يرجح أنها لإطلاق لقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد، حيث يكمل متظاهرون موجة احتجاجات بدأت مطلع شهر أكتوبر الجاري