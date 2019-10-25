«الأمن العام» يخرج 178 مجندة.. و«الحربي» يشيد بالمستوى

«الأمن العام» يخرج 178 مجندة.. و«الحربي» يشيد بالمستوى

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«الأمن العام» يخرج 178 مجندة.. و«الحربي» يشيد بالمستوى

«الأمن العام» يخرج 178 مجندة.. و«الحربي» يشيد بالمستوى
http://almnatiq.net/?p=790252
المناطق_الرياض

احتفل الأمن العامّ بتخرج 178 مجندة ضمن الدورة الثانية، ضمن خط الاستفادة من العنصر النسائي في التخصصات الفنية والأمنية، وأوضح الأمن العامّ عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد الحربي، رعا حفل تخرج الدورة الثانية للمجندات، والذي أقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ويندرج ضمن خطط الأمن العامّ للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية

وقال مدير الأمن العامّ، في كلمته، إن المرأة السعودية أثبتت نجاحًا في كثير من ميادين العمل، منوها بمستوى الجدية التي تحلت بها الخريجات خلال فترة التدريب، وبلغ عدد الخريجات ضمن الدورة الثانية، 178 خريجة، تم تدريبهن في المعهد النسوي للأمن العامّ بمدينة تدريب الأمن العامّ، على مجالات الرماية والأنظمة والقوانين ومهارات استخدام الحاسب الآليّ واللغة الإنجليزية والاتصالات والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية

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