مهرجان الجوف الشبابي يواصل فعالياته الثقافية والترفيهية ومسرح للطفل

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شهدت الليلة الثانية من ليالي م هرجان الجوف الشبابي “شباب توك” عدداً من الفعاليات المختلفة ، فرغم برودة الأجواء إلا أنالمن شد الشاب فهاد بن ثاني الدغماني ، ألهب مسرح الفعاليات بحضور ج مع غفير من الزوار فقد اطلق شاد ي الشمال العنانبمجموعة من الشي لات الطربية والحماسية بدأها بش يلة وطنية وسط عاصفة من الهتاف .

هذا واستمرت فعاليات منافسات ال ألعاب الإلكترونية و الشعبية با ستقبال الزوار و تفاعل حضور الم هرجان مع العروضالشعبية بالتعاو ن مع جمعية الثقافة و الفنون بم نطقة الجوف ، بالإضافة إلى تقدي م أوبريت غنائي وموال من الفنان نادرالكساب .

كما قدم مسرح الطفل والذي شهد ح ضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم العديد من الفقرات الترفيهية و الألعاب الحركية و تقديمنماذج م ن مواهب الأطفال وسط تفاعل و تش جيع من الجمهور .