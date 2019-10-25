مهرجان الجوف الشبابي يواصل فعالياته الثقافية والترفيهية ومسرح للطفل

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شهدت الليلة الثانية من ليالي مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” عدداً من الفعاليات المختلفة ، فرغم برودة الأجواء إلا أنالمنشد الشاب فهاد بن ثاني الدغماني ، ألهب مسرح الفعاليات بحضور جمع غفير من الزوار فقد اطلق شادي الشمال العنانبمجموعة من الشيلات الطربية والحماسية بدأها بشيلة وطنية وسط عاصفة من الهتاف .
هذا واستمرت فعاليات منافسات الألعاب الإلكترونية و الشعبية باستقبال الزوار و تفاعل حضور المهرجان مع العروضالشعبية بالتعاون مع جمعية الثقافة و الفنون بمنطقة الجوف ، بالإضافة إلى تقديم أوبريت غنائي وموال من الفنان نادرالكساب .
كما قدم مسرح الطفل والذي شهد حضورًا مميزًا من الأطفال وذويهم العديد من الفقرات الترفيهية والألعاب الحركية و تقديمنماذج من مواهب الأطفال وسط تفاعل و تشجيع من الجمهور .
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