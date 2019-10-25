وزارة العمل تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص براتب 8 آلاف ريال!

المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية، وأبرزها واتساب، رسالة بها رابط موقع إلكتروني، حيث تضمنت الرسالة إعلان فتح باب القبول والتسجيل للقطاع الحكومي والخاص على وظائف شاغرة للعمل الفوري للرجال والنساء لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 8000 ريال سعودي والعديد من المميزات والحوافز الأخرى، إلا أن وزارة العمل نفت صلتها بالموقع، مبينة أنه غير معتمد أو مصرح له.

حيث كشف خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل عدم صحة إعلانات الوظائف التي يروج لها موقع إلكتروني وانتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد “أبا الخيل ” أن الموقع الإلكتروني الذي يدعي فتح باب التقديم على وظائف بالقطاعين العام والخاص برواتب تتجاوز 8 آلاف ريال غير معتمد وغير مصرح من قبل الوزارة .