البرلمان الليبي يرد على “أردوغان” بعدما وصف ليبيا بـ“إرث أجداده“!

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استنكر مجلس النواب الليبي، ، ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى“ تي آر تي “ بمدينة إسطنبول، والتي اعتبر فيها ليبيا ”إرثًا لأجداده“.

المغالطة التاريخية

وقال المجلس الليبي في بيان له، أمس الخميس، إن أردوغان اعتبر ”ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات المتشددة والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس“.

معاهدة أوشي

وأكد البرلمان الليبي أن ”الرئيس التركي نسي أو تناسى أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار“.

وشدد البرلمان الليبي إلى أن ”ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية“.

إرث الأجداد

وكان أردوغان قال في كلمته، الإثنين الماضي، إن ”الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم في المستقبل“، مضيفًا أن ”الأتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احترامًا لإرث الأجداد، فهم من نسل يونس أمره“، في إشارة إلى القاضي العثماني الشهير.