بالفيديو.. “خالد مسعد” يعلق على وصفه بـ” لاعب منتخب” فقط.. ويكشف حقيقة عمله في مهنة “كداد ” !

علّق اللاعب السابق خالد مسعد على وصفه بـ “لاعب منتخب” فقط.

وقال مسعد خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إنه بعيد كل البعد عن الرياضة وإن البعض كبر مسألة هذا الابتعاد وقيامه بأعمال في مجالات أخرى، وأضاف أنه عمل في مهنة كداد إلى جانب عدة شركات أخرى، موضحاً أنه من الصعب أن يجلس ويترك شخصاً آخر يصرف عليه أو على عياله.

وأشار إلى أن الشيء الذي يسعده من حديث البعض عن أنه ليس لاعباً في أي نادٍ هو تأكيد على أنه لاعب منتخب وخدم الوطن.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1186634246108209152