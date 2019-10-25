احدث الأخبار

بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !
أبرز المواد
 احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم
أبرز المواد
 البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا
أبرز المواد
 قتيلان وعشرات “المختنقين” في احتجاجات بغداد
أبرز المواد
 لبنان.. انتشار أمني “استثنائي” قرب قصر بعبدا
أبرز المواد
 دراسة: تناول أدوية ضغط الدم قبل النوم قد يجعل فاعليتها أكبر
أبرز المواد
 مهرجان الجوف الشبابي يواصل فعالياته الثقافية والترفيهية ومسرح للطفل
منطقة الجوف
 بالفيديو.. “خالد مسعد” يعلق على وصفه بـ” لاعب منتخب” فقط.. ويكشف حقيقة عمله في مهنة “كداد ” !
منوعات
 وزارة العمل تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف بالقطاعين الحكومي والخاص براتب 8 آلاف ريال!
أبرز المواد
 البرلمان الليبي يرد على “أردوغان” بعدما وصف ليبيا بـ“إرث أجداده“!
أبرز المواد
 “مظاهرة صباحية” في بغداد.. وقوات الأمن ترد
أبرز المواد
 «الأمن العام» يخرج 178 مجندة.. و«الحربي» يشيد بالمستوى
أبرز المواد
بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !

بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !

أبرز المواد
احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم

احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم

أبرز المواد
البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا

البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا

أبرز المواد
قتيلان وعشرات “المختنقين” في احتجاجات بغداد

قتيلان وعشرات “المختنقين” في احتجاجات بغداد

أبرز المواد

لبنان.. انتشار أمني “استثنائي” قرب قصر بعبدا

لبنان.. انتشار أمني “استثنائي” قرب قصر بعبدا
http://almnatiq.net/?p=790282
المناطق - وكالات

شهدت المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري في بعبدا ببيروت إجراءات أمنية استثنائية، الجمعة، مع انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني تحسبا لاندلاع احتجاجات جديدة في اليوم التاسع من الحراك الشعبي، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وكانت مصادر محلية كشفت عن مطالب للجيش والأمن في لبنان بفتح الطرق، من أجل تأمين وصول المواد الغذائية الضرورية إلى الأسواق، في ظل الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة.

وبحسب المصادر، فإن دعوة فتح الطرق صدرت عن نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات والاستهلاكيات في العاصمة بيروت وجبل لبنان.

ويتخوف كثيرون في لبنان مما يصفونه بـ”الشارع المضاد”، الذي قد يوسع من تحركاته سعيا لإفشال وفض الاعتصامات والاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام للتصدي للفساد وتحسين ظروف المعيشة.

ويؤكد المتظاهرون، أنهم مستمرون من دون أي انفطاع، ورفضوا أي دعوة للحوار أو الاجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون.

وأقفل محتجون طريق خلدة جنوب بيروت، وطريق عاليه في جبل لبنان، كما أغلقت شوارع في مدينة صيدا أيضا.

وبقيت الطريق إلى ساحة النور في طرابلس شمال لبنان مقطوعة، إضافة إلى طريق جل الديب والزوق وعرمون.

ويسود الشلل أرجاء البلاد، وسط إصرار المحتجين على مواصلة تحركاتهم إلى حين تحقيق المطالب برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وانتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الفاسدين.

روابط ذات صلة

بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !

بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !
احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم

احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم
البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا

البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*