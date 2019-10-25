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البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا
http://almnatiq.net/?p=790288
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال مسؤول في الوزارة في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، عبر إرسال دعم عسكري اضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال الخميس، إن قادة عسكريين أميركيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم “داعش” الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.

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