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بعد اجتياح الحرائق آلاف الأفدنة.. إجلاء المئات من بلدة بسان فرانسيسكو

بعد اجتياح الحرائق آلاف الأفدنة.. إجلاء المئات من بلدة بسان فرانسيسكو
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المناطق - وكالات

أمر مسؤولو الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية شمالي سان فرانسيسكو، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات في مقاطعة سونوما.

والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أمرا إلزاميا بالإجلاء لبلدة جيسرفيل التي يسكنها نحو 900 شخص، في حين لا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريا لبلدة هيلدسبرج بشمال الولاية، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.

وذكر موقع “باور أوتج دوت يو إس”، أن نحو 196 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء في الولاية.

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