احدث الأخبار

في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا
أبرز المواد
 السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح
أبرز المواد
 “فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الوقت قد حان لمناقشة إنهاء اللعبة بشكل جدي في سوريا
أبرز المواد
 مهاتير محمد: ماليزيا ستفتح سفارة معتمدة في فلسطين
أبرز المواد
 “الأرصاد” تتوقع عدم تأثير الحالة المدارية “كيار” على أجواء المملكة
أبرز المواد
 الإطاحة بمفحط في الخرج
منطقة الرياض
 احذروا هذه الأطعمة.. تعرضكم لخطر “الزهايمر”
أبرز المواد
 مصر.. توجيه رسمي بإيقاف الأنشطة السياحية بسبب اضطراب الطقس
أبرز المواد
 العراق.. مقتل 11 متظاهرا حرقا بعد إضرام النار بأحد مقرات الحشد الشعبي
أبرز المواد
 حرس الحدود بالخفجي ينقذ أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق بعرض البحر 
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في دخول عددٍ من الجماهير لمباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري
أبرز المواد
في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا

في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا

أبرز المواد
السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح

أبرز المواد
“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية

“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية

أبرز المواد
الأمم المتحدة: الوقت قد حان لمناقشة إنهاء اللعبة بشكل جدي في سوريا

الأمم المتحدة: الوقت قد حان لمناقشة إنهاء اللعبة بشكل جدي في سوريا

أبرز المواد

في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا

في سبيل ضم رونالدو الجديد.. يوفنتوس يخصص مبلغا كبيرا
http://almnatiq.net/?p=790295
المناطق - وكالات

تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على إتمام صفقة مهمة للنادي.

ووفق ما نقل موقع “يوروسبورت” عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن إدارة “السيدة العجوز” ترغب بضم لاعب بمقدوره تعويض مكان كريستيانو رونالدو بعد سنوات قليلة.

ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن التركيز منصب على لاعب شاب يتمتع بإمكانيات هائلة، علما أن إدارة يوفنتوس خصصت ما يقارب الـ300 مليون يورو، في سبيل ضم مثل هذا اللاعب.

ورشحت الصحيفة كيليان مبابي هذا إلى جانب نجم سالزبورغ النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، والذي أصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف بأول 3 مباريات له بدوري الأبطال.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المساهمين في نادي يوفنتوس، باولو أيكاردي، قوله: “ضم رونالدو كان جزءا من خطة امتدت لثماني سنوات. أصبح واضحا أن يوفنتوس بات أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة، الآن كل شيء ممكن والتعاقد مع دي ليخت أكد ذلك، فكرتنا التالية هي التعاقد مع كريستيانو رونالدو جديد بعمر صغير”.

وكان البرتغالي رونالدو قد أعرب عن “سعادته” من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية أسلوب “أكثر ميلا إلى الهجوم” منذ وصول ماورسيو ساري على رأس الجهاز الفني هذا الصيف.

وقال اللاعب المنتقل الصيف الماضي من ريال مدريد في مؤتمر صحفي عشية لقاء “بيانكونيري” مع لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا “أعتقد أن الفريق يتحسن، تزداد الثقة في أنفسنا. نلعب كرة قدم مختلفة وأكثر هجومية”.

وتابع رونالدو :”لم يتغير دوري، لقد بات لي حرية أكبر ربما. أنا سعيد لأنه رويدا رويدا نصل إلى المستوى الذي يجب أن يبلغه يوفنتوس. لدينا مدرب مختلف، أسلوب مختلف ولاعبون جدد. لقد تغيرنا للأفضل”.

روابط ذات صلة

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح

السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح
“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية

“فيسبوك” تطلق خدمتها الإخبارية
الأمم المتحدة: الوقت قد حان لمناقشة إنهاء اللعبة بشكل جدي في سوريا

الأمم المتحدة: الوقت قد حان لمناقشة إنهاء اللعبة بشكل جدي في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*