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جمعية “أكناف” بالباحة تودع أكثر من 430 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

جمعية “أكناف” بالباحة تودع أكثر من 430 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

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جمعية “أكناف” بالباحة تودع أكثر من 430 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

جمعية “أكناف” بالباحة تودع أكثر من 430 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
http://almnatiq.net/?p=790316
المناطق-الباحة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مبلغ 430.200 ألف ريال لشهر صفر في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية .وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1434 يتيماً ويتيمة موزعين على 453 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد إحتياجاتهم الأساسية .

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