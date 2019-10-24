اصابة 11 بحادث سير تصادم على امتداد طريق الملك خالد بالخبر

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الساعة ٦.٤٧ من صباح اليوم الجمعة بلاغ من مواطن يفيد بوجود حادث سير تصادم على امتداد طريق الملك خالد بعد كوبري ٢٠ اتجاة طريق خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر وعلى الفور تم توجيه ٦ فرق اسعافيه والقيادة الميدانية للموقع وبعد وصول اول الفرق الإسعافية اتضح بوجود ١١ اصابة تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والمستقرة حيث تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم وإسعافهم جميعاً إلى كل من مستشفى التعليمي ومستشفى بروكير ومستشفى المانع بالخبر ومستشفى اسطون ومستشفى محمد الدوسري.

وتناشد الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بعدم تحريك المصابين من مواقعهم حيث إن العملية الإسعافية تتطلب كوادر إسعافية متخصصة لكيفية التعامل معها ، وعليهم إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997» عند حدوث أي مكروه أو من خلال تطبيق ( إسعفني )

مع ضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها الإسعافية في الوقت المناسب.