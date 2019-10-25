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شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!

شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!
http://almnatiq.net/?p=790322
المناطق - وكالات

احتفل أكبر حمار في العالم، الخميس، بعيد ميلاده الـ60، وذلك في مدينة واروكشاير البريطانية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أنثى الحمار “بابلز” ولدت في العام 1959، وبالرغم من كونه عجوزا للغاية، فإن صاحبها أكد أنها لا تزال شابة من الداخل.

تعيش “بابلز” في مزار شهير يدعى “هوتون أدفنتشر وورلد” منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر أكبر بـ20 عاما من الحمير الأخرى، والتي نادرا ما نستطيع التعرف إلى سنها.

​وخطفت أنثى الحمار اللقب من حمار يدعى “سوزي”، لتصبح أكبر حمار في العالم حاليا، وذلك بعد وصولها لسن الـ60.

وكان الحمار “سوزي” قد دخل موسوعة “غينيس”، لكونه أكبر حمار في العالم، في العام 2002، عندما كان عمره 54 عاما.

World’s oldest donkey

Meet the world’s oldest donkey, Bubbles! ❤️

Geplaatst door Daily Mail Video op Woensdag 23 oktober 2019

 

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