احدث الأخبار

جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تسهم بتقدم المملكة إلى المرتبة 18 في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال
أبرز المواد
 شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!
أبرز المواد
 اصابة 11 بحادث سير تصادم على امتداد طريق الملك خالد بالخبر
المنطقة الشرقية
 جمعية “أكناف” بالباحة تودع أكثر من 430 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
منطقة الباحة
 بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !
أبرز المواد
 احذر قبل السفر إليها.. مؤشر يرصد المدينة الأكثر تلوثا في العالم
أبرز المواد
 البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا
أبرز المواد
 قتيلان وعشرات “المختنقين” في احتجاجات بغداد
أبرز المواد
 لبنان.. انتشار أمني “استثنائي” قرب قصر بعبدا
أبرز المواد
 دراسة: تناول أدوية ضغط الدم قبل النوم قد يجعل فاعليتها أكبر
أبرز المواد
 مهرجان الجوف الشبابي يواصل فعالياته الثقافية والترفيهية ومسرح للطفل
منطقة الجوف
جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية

جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء” تسهم بتقدم المملكة إلى المرتبة 18 في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال

“السعودية للكهرباء” تسهم بتقدم المملكة إلى المرتبة 18 في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال

أبرز المواد
شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!

شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!

أبرز المواد
اصابة 11 بحادث سير تصادم على امتداد طريق الملك خالد بالخبر

اصابة 11 بحادث سير تصادم على امتداد طريق الملك خالد بالخبر

المنطقة الشرقية

جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية

جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية
http://almnatiq.net/?p=790328
المناطق - وكالات

طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ وهما السيناتور تيد كروز والسيناتور ليندسي غراهام، اللذان يعتبران من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني في مجلس الشيوخ الأميركي، بإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بمواصلة أبحاث نووية.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الخميس عن مسؤول أميركي أن النائبين الجمهوريين أعدا مشروع قرار يقضي بعدم تمديد الإعفاءات لإيران من قبل الرئيس الأميركي.

وتم توزيع مسودة الاقتراح هذا الأسبوع على مسؤولي الحكومة ووزارتي الخزانة والطاقة، حسبما ذكرت الوكالة.

ويخطط أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإنهاء التمديد الذي يسمح لإيران بمواصلة أنشطة مفاعل “آراك” للماء الثقيل ومنشآت “فوردو” لتخصيب اليورانيوم ومركز الأبحاث النووية في طهران، وفقًا للمسؤول الأميركي الذي لم يتم تحديد هويته.

يذكر أنه في يوليو الماضي، طالب مجموعة من 50 نائبا في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب، بإلغاء سلسلة من الإعفاءات من العقوبات التي سمحت لإيران بمواصلة أبحاثها النووية المثيرة للجدل.

وطالب المشرعون بأن تفي الإدارة بوعودها بشأن سياسة “الضغط الأقصى” بحيث تشمل بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات، الضغط على الأمم المتحدة لاستدعاء آلية تعيد فرض عقوبات المجتمع الدولي على إيران، والتي تم رفع معظمها كجزء من الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

“السعودية للكهرباء” تسهم بتقدم المملكة إلى المرتبة 18 في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال

“السعودية للكهرباء” تسهم بتقدم المملكة إلى المرتبة 18 في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال
شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!

شاهد .. الاحتفال بعيد ميلاد أكبر حمار في العالم !!
بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !

بعد كشف “الخدعة الكبرى”.. طرد فريق من بطولة دولية على أرضه !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*