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بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر

بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر

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بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر

بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر
http://almnatiq.net/?p=790344
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

كشفت بلدية محافظة وادي الدواسر، أنها صادرت خلال هذا الاسبوع تنباك ومعسل وبعض مشتقاتها في عددٍ من البقالات ، كما صادرت كمية من علب السجائر المنتهي تاريخ صلاحيتها ، ومصادرة مجموعة كبيرة من الشيش ومرفقاتها ، وكشف محل يبيع السجائر بالحبة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس ، أن فرق البلدية تمكنت من ضبط تلك المضبوطات خلال الجولات اليومية لفرق صحة البيئة الرقابية ، وسيتخضع تلك المحلات واصاحبها  للائحة الغرامات والجزاءات البلدية ، مُشيراً الى استمرار الحملة وإغلاق أي محال مخالفة بهذا الخصوص ، كما حث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه او ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

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