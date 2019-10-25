احدث الأخبار

بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية
منطقة تبوك
 انجاز امني في 72 ساعة .. شرطة وادي الدواسر تطيح باليمني ” قاتل قريبه”
منطقة الرياض
 فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر
منطقة تبوك
 وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق
أبرز المواد
 غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة
أبرز المواد
 الإفرج بكفالة عن نواز شريف في “قضية فساد” لأسباب صحية
أبرز المواد
 خطيب المسجد النبوي : الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير
أبرز المواد
 بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر
منطقة الرياض
 إمام وخطيب المسجد الحرام : الذُّلُّ والانكسارُ روحُ العبودية ومُخُّها ولُبُّها، واللهُ سبحانه أقربُ ما يكون إلى عبده عند ذُلِّه وانْكسارِ قلبِهِ
أبرز المواد
 مجلة أميركية: تركيا ليست حليفة لأميركا ولا يمكن الوثوق بها
أبرز المواد
 20 إجراءً يُسهم بتقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود
أبرز المواد
بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

منطقة تبوك
انجاز امني في 72 ساعة .. شرطة وادي الدواسر تطيح باليمني ” قاتل قريبه”

انجاز امني في 72 ساعة .. شرطة وادي الدواسر تطيح باليمني ” قاتل قريبه”

منطقة الرياض
فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

منطقة تبوك
وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط

وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط

أبرز المواد

خطيب المسجد النبوي : الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير

خطيب المسجد النبوي : الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير
http://almnatiq.net/?p=790353
المناطق - المدينة المنورة

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد أول خطبة له من منبر المسجد النبوي وأم المصلين , حيث ذكر فيها أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعلمه فضل ما أنزل عليه ، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله ، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به ، وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به ، وحرز من النار لمن اتبعه ، ونور لمن استنار به ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين .

وأكد فضيلته أن الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه ، فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه ، والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير ، ووعده على ذلك أفضل الثواب فقال عز وجل ( فَبَشِّر عِبَادِ * الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوَلئِكَ هُم أُولُو الأَلبَابِ ).

وأضاف فضيلته فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ، ولمن استمع إليه ، وإنما هذا – والله أعلم – صفة قوم إذا سمعوا القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل ، مما دلهم عليه مولاهم الكريم ، يطلبون بذلك رضاه ، ويرجون رحمته .

واختتم فضيلته الخطبة بقوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ) 

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط

وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط
“البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق

“البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق
غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة

غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*