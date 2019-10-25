خطيب المسجد النبوي : الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب بن حميد أول خطبة له من منبر المسجد النبوي وأم المصلين , حيث ذكر فيها أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأعلمه فضل ما أنزل عليه ، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله ، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به ، وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به ، وحرز من النار لمن اتبعه ، ونور لمن استنار به ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين .

وأكد فضيلته أن الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه ، فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه ، والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير ، ووعده على ذلك أفضل الثواب فقال عز وجل ( فَبَشِّر عِبَادِ * الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحسنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوَلئِكَ هُم أُولُو الأَلبَابِ ).

وأضاف فضيلته فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ، ولمن استمع إليه ، وإنما هذا – والله أعلم – صفة قوم إذا سمعوا القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل ، مما دلهم عليه مولاهم الكريم ، يطلبون بذلك رضاه ، ويرجون رحمته .

واختتم فضيلته الخطبة بقوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا )