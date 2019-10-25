فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

المناطق - تبوك

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية برنامجه التوعوي الخاص بإدارة الازمات والمخاطر والذي إنطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، بجملة من الانشطة .

وأقام البرنامج مساء أمس بمول الحكير التجاري محاضرة توعوية للزوار المول من ثلاث محاور قدمها أحد المختصين في إدارة المخاطر والأزمات ، حيث تناول المحور الأول منها كيفية التعامل مع الحرائق والسيول والأمطار ، وتناول المحور الثاني

طرق الإسعافات الأولية في حال حدوث – لاقدر الله – بعض المخاطر بالمنزل أو الشارع، وتناول المحور الأخير طرق التعامل مع وسائل السلامة المختلفة ، بعد ذلك تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الفرع الثالث من المسابقة التي تم الإعلان عنها سابقاً، وهدفت إلى التوعية بمفهوم المخاطر والأزمات .

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج سيشهد إلى جانب ذلك، إقامة ورشة عمل بعد غدٍ الأحد لممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة من المختصين في الأمن والسلامة ، لزيادة تمكينهم ورفع مستوى جاهزيتهم في مواجهة المخاطر وإدارة الأزمات ، وتزويدهم بحقيبة خاصة في حفظ الأمن والإهتمام بالسلامة . وأكد الدكتور ” الحربي” أن فرع وزارة العمل بتبوك سيبذل جهده في التوعية بأهمية السلامة في المرافق، إضافةإلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة ، ولديها إدارة ودراية بحجم المخاطر التي قد تنتج عن أيا من المخالفات إن وجدت أو الأخطاء الشائعة.