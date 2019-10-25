احدث الأخبار

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر
منطقة تبوك
 وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق
أبرز المواد
 غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة
أبرز المواد
 الإفرج بكفالة عن نواز شريف في “قضية فساد” لأسباب صحية
أبرز المواد
 خطيب المسجد النبوي : الله تعالى وعد لمن استمع لكلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به أن يبشره عز وجل منه بكل خير
أبرز المواد
 بلدية وادي الدواسر تصادر كمية من التنباك والمعسل والسجائر
منطقة الرياض
 إمام وخطيب المسجد الحرام : الذُّلُّ والانكسارُ روحُ العبودية ومُخُّها ولُبُّها، واللهُ سبحانه أقربُ ما يكون إلى عبده عند ذُلِّه وانْكسارِ قلبِهِ
أبرز المواد
 مجلة أميركية: تركيا ليست حليفة لأميركا ولا يمكن الوثوق بها
أبرز المواد
 20 إجراءً يُسهم بتقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود
أبرز المواد
 رجل دين لبناني لحزب الله: العيش بكرامة أولى من قتال إسرائيل
أبرز المواد
 جمهوريان يطالبان ترمب بإلغاء إعفاءات إيران النووية
أبرز المواد
فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

منطقة تبوك
وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط

وزير الدفاع الأميركي : سنبقي وجودا مخفضا لقواتنا في سوريا لحماية منشآت النفط

أبرز المواد
“البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق

“البيئة” تطلق “حملة التشجير” لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق

أبرز المواد
غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة

غريفثس يطلع خالد بن سلمان على تطورات تطبيق اتفاق الحديدة

أبرز المواد

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر

فرع وزارة العمل والتنمية بتبوك يقيم محاضرة توعوية في إدارة الأزمات والمخاطر
http://almnatiq.net/?p=790368
المناطق - تبوك
يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية برنامجه التوعوي الخاص بإدارة الازمات والمخاطر والذي إنطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي، بجملة من الانشطة .
وأقام البرنامج مساء أمس بمول الحكير التجاري محاضرة توعوية للزوار المول من ثلاث محاور قدمها أحد المختصين في إدارة المخاطر والأزمات ، حيث تناول المحور الأول منها كيفية التعامل مع الحرائق والسيول والأمطار ، وتناول المحور الثاني
طرق الإسعافات الأولية في حال حدوث – لاقدر الله – بعض المخاطر  بالمنزل أو الشارع، وتناول المحور الأخير طرق التعامل مع وسائل السلامة المختلفة ، بعد ذلك تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة الفرع الثالث من المسابقة التي تم الإعلان عنها سابقاً، وهدفت إلى التوعية بمفهوم المخاطر والأزمات .
وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن البرنامج سيشهد إلى جانب ذلك، إقامة ورشة عمل بعد غدٍ الأحد لممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة من المختصين في الأمن والسلامة ، لزيادة تمكينهم ورفع مستوى جاهزيتهم في مواجهة المخاطر وإدارة الأزمات  ، وتزويدهم بحقيبة خاصة في حفظ الأمن والإهتمام بالسلامة . وأكد الدكتور ” الحربي” أن فرع وزارة العمل بتبوك سيبذل جهده في التوعية بأهمية السلامة في المرافق، إضافةإلى أهمية  توفير بيئة عمل آمنة ، ولديها إدارة ودراية بحجم المخاطر التي قد تنتج عن أيا من المخالفات إن وجدت أو الأخطاء الشائعة.

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك

انطلاق فعاليات يوم النشاط العائلي بتبوك
إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

إدارة نشاط الطالبات تعقد اختبار منافسات اللغة العربية لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية
مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

مدني أملج يقيم محاضرة توعوية متعددة المواضيع  بكلية أملج الجامعية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*