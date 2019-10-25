انجاز امني في 72 ساعة .. شرطة وادي الدواسر تطيح باليمني ” قاتل قريبه”

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر مساء أمس (الخميس) من الإطاحة بوافد يمني قتل شخص آخر من جنسيته نتيجة لخلاف قديم بينهما ، وذلك في ظرف 72 ساعة من ورود البلاغ.

وفي التفاصيل .. ذكر مصدر أمني لـ (جوال منطقة الرياض ) أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عن وجود جريمة قتل في احدى المزارع بوادي الدواسر ، وبعد التحري اتضح أن القاتل من الجنسية اليمنية ويقيم بطريقة غير نظامية ، حيث قام بقتل قريبه داخل غرفته بمزرعة كفيله ، وذلك نتيجة لخلافات قديمة تعود لفترة تواجدهما في بلادهما.

وأضاف المصدر أن المتهم بعد ارتكاب جريمته لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار محاولاً مغادرة المحافظة عن طريق تسليم نفسه للجهات الرسمية باعتبار انه مقيم بطريقة غير نظامية ، لكن فطنة الجهات الرسمية كانت حاضرة وتمكنت من القبض عليه.

وأشار المصدر إلى أن المتهم وبعد مواجهته بالأدلة أقر بارتكابه الجريمة حيث تمت احالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.