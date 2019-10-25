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بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

بلدية أشواق تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية
http://almnatiq.net/?p=790379
كثفت بلدية أشواق التابعة لأمانة منطقة تبوك أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة ضمن حملة “الرقابة البلدية”.
وأوضح رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.
وأشار إلى أن الحملة شملت زيارة أكثر من 20 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط ومصادرة 14 كيلو غراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق محل واحد وإغلاق محليْن تجاريين مخالفيْن.

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