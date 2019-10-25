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محافظ حقل يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة

محافظ حقل يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=790387
المناطق - تبوك
دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بحضور مدير مستشفى حقل العام محمد بن زايد العمراني وعدد من مدراء الإدارات الحكومية وذلك بمقر المحافظة.
واطلع المحافظ على استعدادات قطاع حقل الصحي لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة.
وأوضح مدير مستشفى حقل العام محمد بن زايد العمراني أن الحملة انطلقت بجميع المراكز الصحية للمحافظة “الداخلية والخارجية ” مشيراً إلى أن الفئات التي تستهدفها الحملة هم الممارسين الصحيين والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة و الأورام و أمراض السكري و الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من سن “6شهور إلى 5سنوات”.
وأضاف العمراني أن حملة التطعيم تشمل كذلك الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.

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