جهات حكومية تقدم خدمات تثقيفية وصحية وتوعوية في مهرجان الجوف الشبابي

الجوف - عبدالعزيز الحموان

تشارك عددٌ من الجهات الحكومية في مهرجان الجوف الشبابي “شباب توك” في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية والصحية لزوار وضيوف المهرجان ، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المشاركون من خلال أجنحة الجهات المشاركة طيلة أيام المهرجان.

وتشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جناح خاص يهدف إلى الوقاية من المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في مغبة الإدمان، وكشف الآثار المترتبة على إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.

و تقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية ، والتدريب على بعض الحالات الإسعافية ،ومباشرة الحالات داخل المهرجان ، وقياس العلامات الحيوية وتتواجد سيارات الإسعاف المجهزة والمهيئة للتعامل مع الحالاتالطارئة بوجود عددٍ من المتطوعين والمتطوعات للوقوف على هذه الحالات .

و تأتي مشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر مركزي الرعاية الصحية الأولية بالمخطط ، والشلهوب” المستضيف” بتنفيذ عددٍ من المبادرات الصحية والتوعوية و التثقيفية ، وقياس العلامات الحيوية التوعوية بأمراض السكروضغط الدم ، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية والتوعية بأهميتها وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة .

ويشارك طلاب جامعة الجوف بجناحين يتم من خلالهما التعريف بأنشطتهما و تقديم الخدمات اللازمة لزوار المهرجان ، في قوم جناح نادي نزاهة نشر ثقافة مكافحة الفساد في أوساط المجتمع ، وكيفية تقديم البلاغات والحالات القانونية فيها ، مع التعريف بتطبيق نزاهة وآلية تفعيله وتسجيل البلاغات فيه .

ويقدم النادي الصحي بمشاركة طلاب الكليات الصحية بتقديم الخدمات الصحية والتوعية الطبية بأضرار الإفراط من استخدام المضادات الحيوية ، ومرض التصلب المتعدد ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية وتقديم القياسات الحيوية .