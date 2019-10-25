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مصر ترد على وكالة “ناسا” و تنفي إمكانية حدوث إعصار في مناطق ساحلية مصرية

مصر ترد على وكالة “ناسا” و تنفي إمكانية حدوث إعصار في مناطق ساحلية مصرية
http://almnatiq.net/?p=790397
المناطق - وكالات

نفى مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إمكانية حدوث إعصار في مصر، وذلك ردا على الصورة التي نشرتها وكالة “ناسا” الأمريكية.

ووصف شاهين الأمر بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

كما نفي المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سامح مصطفى، ما تداولته الصحف وبعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إعصار فوق سواحل البحر المتوسط وشمال الدلتا بعمق 100 كيلو متر.

وقال مصطفى في تصريحات صحفية: “لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدعى البعض، فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة”.

وأشار مصطفى، إلى أن بيان هيئة الأرصاد تحدث عن منخفض جوي بخصائص شبه مدارية مصحوبا بسحب رعدية كثيفة شرق البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قد نشرت صورة من وكالة “ناسا” تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صورة “ناسا” تشير إلى توقع إعصار مداري “غير عادي ونادر” في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

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