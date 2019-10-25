ثلاثية الصراع النفسي وجودة الحياة في الصالون الثقافي بأدبي جدة

جدة - عادل الزهراني

ضمن فعاليات نادي جدة الأدبي، يستضيف الصالون الثقافي، بعد غد الأحد 27 أكتوبر 2019م، 28 صفر 1441ه، الدكتورة أروى حسني عرب، المتخصصة في علم النفس الاكلينكي، تتناول عرب موضوع ” سيكولوجية الصراع النفسي وتأثيره على جودة الحياة”، من خلال التعرف على مفهوم الصراع من الجانب النفسي، أسباب الصراع النفسي، ميزان1: بيني وبين نفسي وبين الآخرين، ثلاثية الصراع: المجتمع، القلب، العقل. إدارة الصراع النفسي، ميزان2: الصراع النفسي وجودة الحياه. تدير اللقاء نبيلة حسني محجوب، الساعة الثامنة مساء، بمكتبة النادي .

ودعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات إلى حضور الأمسية وإثرائها بالمشاركات .