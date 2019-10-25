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الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ونتائج المرحلة الأولى

الإعلان عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة ونتائج المرحلة الأولى
http://almnatiq.net/?p=790404
المناطق - واس

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقاً لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية والمعلنة في شهر يوليو الماضي.
ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية .
وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على كل ما تم إنجازه.
وأوضح البيان الصادر أن 15 ناديًا من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط، حيث حصل الفتح على 4.07 نقاط ، و الفيصلي 3,63 نقاط ، والفيحاء: 3,54 نقاط ، والوحدة: 3,24 نقاط ، وضمك:  3,06 نقاط ، والاتحاد: 2,79 نقطة ، والأهلي: 2,77 نقطة ، والاتفاق: 2,75 نقطة ، والتعاون: 2.73 نقطة ،و الهلال:  2.66 نقطة ، والنصر: 2,65 نقطة ، والرائد: 2,63 نقطة ، والعدالة: 2,43 نقطة ، والشباب: 2,42 نقطة ، وأبها: 2,31 نقطة .
ولم ينجح نادي الحزم من تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من 2 وبمقدار 1,38 من 5 ، وأن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لجميع الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر .
يذكر أن فريق إستراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورشتي عمل لشرح كافة الآليات المرتبطة بالمعايير .

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