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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=790407
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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