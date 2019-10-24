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الكلية التقنية بنجران تطلق مسابقة لترسيخ مكافحة الفساد

الكلية التقنية بنجران تطلق مسابقة لترسيخ مكافحة الفساد

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الكلية التقنية بنجران تطلق مسابقة لترسيخ مكافحة الفساد

الكلية التقنية بنجران تطلق مسابقة لترسيخ مكافحة الفساد
http://almnatiq.net/?p=790418
المناطق - نجران

أطلقت الكلية التقنية بنجران ممثلة بنادي نزاهة بمقر الكلية مسابقة توعوية موجهة إلى متدربي الكلية لأفضل بحث في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وحدد نادي نزاهة بالكلية المسابقة في أعداد بحث علمي يتناول تعريف النزاهة وانواع الفساد وطرق مكافحته بالإضافة الى اخلاقيات العمل والأمانة والمحافظة على ممتلكات العامة علماً بأن آخر مع لتلقي المشاركات هو يوم الأحد 27 / 03 / 1441 هـ بمقر النادي.

واوضح علي بن عبد الله آل عتيق المتحدث الرسمي بالكلية بأن الهدف من المسابقة نشر الوعي بين متدربي الكلية عن مفهوم الفساد وأخطاره ومشاركتهم في تجسيد أشكال الفساد وحماية النزاهة تعزيز قيمها بينهم وكذلك التحصين ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية بالإضافة الى تشجيعهم على الاطلاع والقراءة في مجال حماية النزاهة وخلق اتجاهات وطنية تحمي النزاهة وتنبذ الفساد بكل صوره.

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