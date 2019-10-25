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اعضاء مجلس جمعية البر الخيرية بالجوف يتفقدون المقر الجديد لمشروع “حُلل” الخيري

اعضاء مجلس جمعية البر الخيرية بالجوف يتفقدون المقر الجديد لمشروع “حُلل” الخيري
http://almnatiq.net/?p=790431
المناطق - الجوف

تفقد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف يتقدمهم نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور نواف ذويبان الخالدي وأمين عام الجمعية الشيخ تراك عيد الضويحي أمس الخميس المقر الجديد لمشروع “حُلل” الخيري التابع للجمعية ، والذي يعمل على استقبال الفائض من الملابس والمفروشات والأجهزة والأواني المنزلية وصرفها للمحتاجين .

واستمع الأعضاء إلى شرح مفصل من المشرف على المشروع عن طريقة استقبال الفائض وفرزه ومن ثم صرفه عبر كشوفات المستفيدين بقاعدة البيانات الخاصة بالجمعية. وثمَّن الأعضاء الدور الكبير والفعَّال الذي تقوم به المتطوعات المشرفات على “حلل” وسعيهن لتأمين اكبر عدد من الأسر المحتاجة بالفائض المناسب لهم .

الجدير بالذكر أن المقر الجديد لمشروع “حُلل” الخيري يقع شرق طريق الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز “الإقليمي” خلف مبنى هيئة الرقابة والتحقيق.

 

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