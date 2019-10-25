أمانة حفر الباطن تنفذ حزام شجري حول المحافظة

المناطق - واس

بدأت ‏أمانة حفر الباطن في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بإنشاء حزام شجري حول المحافظة بطول ١٣ كم.

وأوضحت الأمانة أن مشروع الحزام الشجري حول المحافظة أحد المشروعات البيئية لتحسين حالة المناخ في المحافظة والإسهام في رفع جودة الهواء و تقليل التلوث البيئي وزيادة الرقعة الخضراء و وقف زحف الرمال وإعطاء المدينة منظر جمالي.