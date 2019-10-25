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إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم 11 طفلا ومسعفين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

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إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم 11 طفلا ومسعفين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم 11 طفلا ومسعفين برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة
http://almnatiq.net/?p=790448
المناطق - واس

اصيب اليوم، عشرات الفلسطينيين بينهم 11 طفلاً ومسعفين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمتة للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية وطبيه في غزة، أن 57 مواطناً فلسطينياً بينهم 11 طفلاً ومسعفين، اصيبوا برصاص قوات الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأضافت أن 28 مواطناً فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، و 29 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم 11 طفلاً، ومتطوعين اثنين أحدهما متطوع في الهلال الأحمر، إضافة إلى العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع .

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