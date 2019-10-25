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الفيحاء يقلب الطاولة على الفتح

الفيحاء يقلب الطاولة على الفتح
http://almnatiq.net/?p=790463
المناطق - الرياض

قلب الفيحاء تأخره أمام ضيفه الفتح بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد الفيحاء ذاكرة الانتصارات بعد 5 مباريات متتالية خسر في 3 منها وتعادل في اثنتين، محققًا فوزه الثاني هذا الموسم.

وتقدم الفتح أولاً عن طريق مروان سعدان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي أظهرت اصطدام الكرة بيد مدافع الفيحاء بندر ناصر.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك الفيحاء التعادل عن طريق لاعبه صامويل أوسو من تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله سامي الخيبري ثاني الأهداف من رأسية قوية سكنت شباك حارس الفتح في الدقيقة 51.

واختتم روني فرنانديز ثلاثية الفيحاء في الدقيقة 75 بعد أن استغل خطأ دفاعي لينطلق نحو المرمى وينجح في تجاوز المدافع الأخير ويرسلها قوية في شباك ماكسيم كوفال.

وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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