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“يوم النشاط العائلي” يواصل فعالياته بتبوك

“يوم النشاط العائلي” يواصل فعالياته بتبوك
http://almnatiq.net/?p=790470
المناطق- تبوك:
يواصل يوم النشاط العائلي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة تبوك فعالياته لليوم الثاني على التوالي وذلك في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك وسط إشراف ومتابعة المتخصصين على تلك الفعاليات لتوفير بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية.
وجرى خلال هذا اليوم تقديم أكثر من 70 فعالية رياضية وترفيهية بمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والمجموعات الرياضية الذين أسهموا في التعريف بالألعاب وإقامة تحديات رياضية أبرزت المواهب التي يتمتع بها الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم خلال المشاركة في هذه الألعاب.
يذكر أن يوم النشاط العائلي يهدف إلى تنفيذ فعاليات رياضية منوعة وبناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذو العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة تماشياً مع برنامج جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030.
 

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