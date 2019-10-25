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رسميا.. إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور

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رسميا.. إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور

رسميا.. إقامة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور
http://almnatiq.net/?p=790475
المناطق - وكالات

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تغيير ملعب مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين ناديي العهد اللبناني ومضيفه نادي 25 أبريل الكوري الشمالي.

واستقر الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدلا من شنغهاي الصينية، وذلك في 4 نوفمبر

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: “تم نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 بين العهد اللبناني ومضيفه نادي 25 أبريل الكوري الشمالي إلى 4 نوفمبر 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتم تحديد موعد انطلاق المباراة في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي”.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار ملعب بيونغ يانغ لمواجهة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 بين العهد اللبناني و 25 أبريل الكوري الشمالي، قبل أن يغير مكان إقامة المباراة إلى ملعب شنغهاي في الصين بسبب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لتستقر أخيرا في ملعب كوالالمبور بماليزيا.

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