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الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية حادثة وفاة 39 مهاجرا صينيا في لندن

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الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية حادثة وفاة 39 مهاجرا صينيا في لندن

الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية حادثة وفاة 39 مهاجرا صينيا في لندن
http://almnatiq.net/?p=790478

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال رجل وامرأة، للاشتباه بعلاقتهما بجرائم “الاتجار بالبشر”، بعد العثور على جثث 39 مواطنا صينيا في شاحنة قرب لندن.

<وأشارت الشرطة إلى أنها لا تزال تحتجز سائق الشاحنة بتهمة "القتل"، وأن "رجلا وامرأة قد احتجزا في وارينغتون شمال غرب إنجلترا، للاشتباه بضلوعهما في رسم وجهة شاحنة الموت المذكورة. لم تكشف الشرطة عن شخصية السائق، إلا أن أحد المصادر المطلعة على التحقيق قال إنه "مو روبنسون" من منطقة بورتاداون في إيرلندا الشمالية، وأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستطلق سراحه أو ستطلب مزيدا من الوقت للتحقيق. من جهتها، دعت الصين بريطانيا إلى توقيع "أشد عقوبة بالمتورطين في الحادث". وعثرت الشرطة البريطانية الثلاثاء الماضي على شاحنة (براد) في منطقة إسكس قرب العاصمة لندن، وبداخلها 39 جثة، وأعلنت في ما بعد أن أصحابها جميعهم صينيون وألقت القبض على سائق الشاحنة. /div>

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