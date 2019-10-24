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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول كليبي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول كليبي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول كليبي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول كليبي
http://almnatiq.net/?p=790481
العارضة -فضه عطيف ؛

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير  عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز  وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول ابراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة ، خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بإسكان روان التابعة لمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.

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