دراسة تكشف أثر تناول كميات كبيرة من الملح على الدماغ!

المناطق - وكالات

وجدت دراسة جديدة أن تناول الملح بمعدل 3 مرات أكثر من المستويات الموصى بها يوميا، قد يسبب تغيرات في المخ مرتبطة بالخرف.

ووجد الباحثون أن إطعام الفئران غذاء مالحا للغاية، تسبب في تراكم بروتين يسمى “تاو” في أدمغتها.

ويُعتقد أن “تاو”، الذي يساعد الخلايا العصبية في الحفاظ على شكلها الصحيح وكذلك نقل العناصر الغذائية، يلعب دورا في الإصابة بمرض ألزهايمر.

وكشف فريق البحث في كلية الطب Weill Cornell بولاية نيويورك، أن أداء الفئران كان أسوأ في اختبارات قدراتها الأخرى.