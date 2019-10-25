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منتخب التايكوندو للسيدات يتوج بوصافة دورة الخليج السادسة

منتخب التايكوندو للسيدات يتوج بوصافة دورة الخليج السادسة
http://almnatiq.net/?p=790497
المناطق - واس

توج المنتخب السعودي للتايكوندو للسيدات اليوم بالمركز الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والمقامة بدولة الكويت.
وجاء تحقيق أخضر التايكوندو الوصافة بعد انتزاعه ثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62 ، فيما حصلت اللاعبة دنيا أبو طالب على فضية وزن تحت 53 ، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن 46 .

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